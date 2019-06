SEPT À HUIT LIFE - Les coulisses des croisières parisiennes sur la Seine

La Seine est parcourue chaque jour par des dizaines d'embarcations transportant des milliers de passagers, des bateaux pour visiter, manger et danser. Le trafic fluvial y a doublé ces trente dernières années et les croisières sur cette artère sont devenues l'une des principales attractions de Paris. Alors, qui profite de cette affluence ? Comment assure-t-on la sécurité sur cette autoroute aquatique ? Et comment forme-t-on les pilotes qui y naviguent ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.