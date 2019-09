SEPT À HUIT LIFE - Cuisiner pour la semaine en deux heures

Les vacances sont finies et les courses reprennent. Nos journées sont tellement chargées que les heures défilent sans qu'on s'en rendent compte. Pour gagner du temps, des mères de famille et sans doute quelques pères se sont mis au batch cooking. Le principe est simple : préparer les menus de la semaine le dimanche. Cette méthode permettrait également de manger plus équilibré et même de perdre du poids. Elle demande toutefois une sacrée organisation pour éviter d'y passer la journée. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.