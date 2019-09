SEPT À HUIT LIFE - Dans le service d'urgence de l'hôpital de Béthune

À l'hôpital de Béthune, comme partout dans l'Hexagone, la fréquentation du service des urgences a doublé en vingt ans. Il accueille une centaine de patients chaque jour. Avec le manque de lits et d'effectif, ainsi que le poids de l'administratif, les médecins, infirmiers et aides-soignants sont débordés. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.