SEPT À HUIT LIFE - Dans les coulisses des guinguettes

On y danse, on y mange et on s'y amuse. Les Français plébiscitent ces établissements de plein air. Il y en a de tous les styles et pour tous les âges. Mais à chaque fois, l'ambiance y est décontractée. Reportage dans les coulisses des guinguettes des bords de Seine, à ceux de la Loire et de la Garonne. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.