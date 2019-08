SEPT À HUIT LIFE - Dans les coulisses du plus grand parc aquatique d’Europe

À l'eau ! Chute libre équivalant à un immeuble de 9 étages, toboggans où les corps glissent à 80 km/h... Dans un décor de jungle thaïlandaise, le Siam Park garantit une adrénaline maximale sous le soleil de l'archipel des Canaries. Un temple des loisirs aquatiques ouvert 365 jours par an. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.