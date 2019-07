SEPT À HUIT LIFE - Dans les coulisses du Puy du Fou

Plus qu'un parc à thème, le Puy du Fou est une aventure qui unit depuis 40 ans une communauté de Vendéens. Avec plus de deux millions d'entrées chaque année, c'est le deuxième parc le plus visité de l'Hexagone, derrière Disneyland. Pas de manèges à sensations, mais quatorze spectacles historiques et haut en couleur. Aujourd'hui, les enfants qui ont grandi avec ce parc et ces spectacles ont pris la relève. Emelyne, Benjamin, Christophe et son fils Simon, ainsi que la famille Poiron nous emmènent dans les coulisses du Puy du Fou. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.