SEPT À HUIT LIFE - Décor de vacances

Une piscine à vague, des jacuzzis, des toboggans,... Les vacances d'hiver prennent un tournant estival dans ce nouveau parc aquatique de Paris. Depuis son ouverture en novembre 2017, il a accueilli plus de 400 000 visiteurs qui cassent leurs tirelires pour un moment de plaisir familial, en harmonie avec la nature. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.