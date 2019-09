SEPT À HUIT LIFE - Des mères face aux dealers à Saint-Denis

C'est devenu un rituel depuis la rentrée scolaire. Chaque matin, à Saint-Denis, des dizaines de parents d'élèves se tiennent la main pour protéger symboliquement l'école de leurs enfants. L'établissement est situé au milieu d'une cité gangrenée par la drogue. Le trafic ne s'y pratique plus dans les parkings ou dans les caves, mais au grand jour, dans les halls d'immeubles. Même les écoles ne sont plus à l'abri. Une ligne rouge qui a mobilisé les mamans du quartier à briser la loi du silence et affronter la peur des représailles. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.