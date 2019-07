SEPT À HUIT LIFE - Des vacances dans les arbres

Aujourd'hui, passer la nuit en hauteur, dans un arbre, est une tendance. Les villages de cabanes se multiplient et attirent de nombreux clients. Ces logements perchés dans les arbres sont de plus en plus équipés et confortables. Il y en a pour tous les goûts : du rustique très haut perché au super design construit à quelques mètres du sol. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.