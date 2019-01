SEPT À HUIT LIFE - La détresse des mamans solos

Elles sont divorcées, sans emploi, et doivent s'occuper seules de leurs enfants. Chez nous, des milliers de mères célibataires rencontrent des difficultés financières. Une maman solo sur trois vit en effet sous le seuil de pauvreté. Pour obtenir de l'aide, elles font le tour des associations caritatives. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.