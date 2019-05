SEPT À HUIT LIFE - Empoisonnements à la clinique, les soupçons se portent sur l'anesthésiste

Nous avions rencontré ce médecin anesthésiste en 2017. Depuis, les enquêteurs semblent avoir renforcé leur conviction et étendu leurs accusations. Le docteur Péchier est désormais soupçonné par la justice d'avoir empoisonné 24 patients. Parmi ses 17 nouvelles victimes présumées âgées de 4 à 80 ans, sept n'ont pas survécu. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.