SEPT À HUIT LIFE - "Gilets jaunes" : à la rencontre d'une France en colère

Qui sont ces Français qui constituent la grande majorité des "gilets jaunes" ? Que vivent-ils au quotidien ? Que veulent-ils en s'engageant dans ce mouvement ? Jusqu'où sont-ils prêts à aller ? Pour tenter de comprendre leur mal-être, Harry Roselmack et les équipes de Sept à Huit ont rencontré ces femmes et ces hommes, qui se mobilisent depuis trois semaines contre la hausse du prix du carburant. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.