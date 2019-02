SEPT À HUIT LIFE - Le Guilvinec : à la rencontre des derniers loups de mer

Au Guilvinec, deuxième port de pêche de l'Hexagone, les équipages de chalutiers sont deux fois moins nombreux qu'il y a 30 ans. Julien avec son chalutier, et John avec son bateau de pêche artisanale font figure d'exception. Ils se sont lancés ces dernières années et ont trouvé leur équilibre. Nos reporters les ont suivis. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.