SEPT À HUIT LIFE - L'école des enfants précoces

Ces enfants avaient été en échec scolaire. Certains avaient alors développé une phobie de l'école tandis que d'autres, des pulsions suicidaires. Ils sont pourtant précoces, de véritables génies. Un établissement scolaire à part a su les accepter et développer leurs potentiels. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.