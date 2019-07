SEPT À HUIT LIFE - La vie des Français de Majorque

Majorque attire chaque année dix millions de touristes. Une douceur méditerranéenne, qui n’a pas échappé aux Français… Ils seraient près de 11 000 à vivre sur l’île. Des retraités, mais aussi de plus en plus de jeunes actifs et des familles. À quoi ressemble leur vie sous le soleil des Baléares ? Nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.