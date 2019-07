SEPT À HUIT LIFE - Le championnat du monde de la tonte de mouton

Tondre un mouton le plus vite possible et d'une seule pièce, c'est l'objectif des sportifs qui s'affrontaient la semaine dernière lors du championnat du monde de la tonte de mouton au Dorat (Haute-Vienne). Découvrez l'univers de ces ouvriers agricoles, souvent éleveurs eux-mêmes, qui deviennent des sportifs de haut niveau pendant quatre jours. Alors, nos représentants ont-ils été en mesure d'inquiéter la superstar néo-zélandaise de la discipline ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.