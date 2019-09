SEPT À HUIT LIFE - Le combat de Vincent pour récupérer sa fille

Enlevée il y a 4 ans par sa mère d’origine polonaise, qui est retournée dans son pays, Amélie a 10 ans aujourd’hui. Elle ne peut plus parler à son père que rarement, par Skype. Depuis, Vincent a mis sa vie entre parenthèses. Il travaille à mi-temps, a vendu sa maison, dépensé 90 000 euros pour la récupérer. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.