SEPT À HUIT LIFE - Les gorges de l'Ardèche, le Grand Canyon français

Dans les airs, dans l'eau... Nous vous emmenons à la rencontre d'une nature majestueuse et fascinante, celle des gorges de l'Ardèche. Très protégée, la réserve naturelle accueille pourtant des milliers de touristes chaque jour d'été. Nous avons suivi certains de ces vacanciers dans leur petite frayeur, comme dans leur grand bonheur. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.