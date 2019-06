SEPT À HUIT LIFE - Les secrets de la métamorphose des supermarchés Lidl

Passant du hard discount à la grande distribution traditionnelle, Lidl revendique le titre de supermarché le moins cher de France. Pour changer d'image, cette enseigne allemande a investi plus de quatre milliards d'euros dans la rénovation de ses magasins dans l'Hexagone. Positionnement, pratiques... Tout y a changé en quelques années. Mais les pratiques du hard discount ont-elles vraiment disparu ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.