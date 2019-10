SEPT À HUIT LIFE - Louvre, dans les coulisses du plus grand musée du monde

Ses 86 000 mètres carrés et ses 35 000 oeuvres exposées en font le plus grand du monde. Ses dix millions de visiteurs par an en font le plus fréquenté. Le Louvre est sans doute le plus populaire musée grâce au tableau le plus célèbre de la planète : La Joconde qui ne quitte pas ses murs. Mais aussi à des expositions événements comme celle consacrée à Léonard de Vinci qui démarre le 24 octobre. Comment le musée parisien entend-il garder sa place de numéro 1 ? Comment parvient-il à attirer un public jeune ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.