SEPT À HUIT LIFE - Mauro Colagreco, le chef du meilleur restaurant du monde

Nous vous emmenons au Mirazur, le meilleur restaurant du monde. Un titre que l'établissement, situé à Menton (Côte d'Azur), doit au talent de son chef trois-étoiles. Mauro Colagreco rafle toutes les récompenses actuellement. Sa cuisine, faite dans l'inspiration du moment sur les marchés, surprend et séduit des gourmets du monde entier. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.