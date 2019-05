SEPT À HUIT LIFE - Les petits matins du Marché d'intérêt national de Nantes (MIN)

Les meilleurs goûts au meilleur prix, c'est ce qui se joue tous les matins au Marché d'intérêt national de Nantes (MIN), le deuxième de notre pays après celui de Rungis. Comment commerçants et restaurateurs négocient-ils ? Nos reporters y ont rencontré certains d'entre eux, qui commencent la journée avant l'aube. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.