Muriel Bec est une référence dans le monde des dresseurs animaliers. Cette passionnée est devenue en 25 ans l’une des professionnelles les plus reconnues et elle est régulièrement appelée sur des tournages pour dresser aussi bien des loups que des écureuils. Avec plus de 200 films à son actif, elle a également dompté plusieurs centaines d’animaux, qu’elle élève dans une ferme dans le Loiret.