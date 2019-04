SEPT À HUIT LIFE - Le refuge des chauffeurs de poids lourd

Les chauffeurs de poids lourd y font escale pour se restaurer, se doucher et dormir. Plus qu'un service, un relais routier est une maison de passage. Confrontés à la concurrence des hôtels et des aires d'autoroute, leur nombre a été divisé par six en 40 ans. Pour durer, ils doivent donc attirer une autre clientèle. C'est le cas du relais des Fumades situé le long de nationale 7, entre Lyon et Nice. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.