SEPT À HUIT LIFE - Roumanie, eldorado de la chirurgie esthétique

Seins, dents, cheveux, nez, paupières,... La Roumanie est en passe de devenir la destination numéro un en Europe pour le tourisme esthétique. Avec sa centaine de cliniques privées et ses prix défiant toute concurrence, le pays accueille de plus en plus de patients de toute l'Europe et des pays arabes. La star de l'esthétique roumaine, c'est le docteur Constantin Stan. Il est à la pointe de la technologie dans ce domaine qui n'est jamais sans risque. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d'information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack.