Sept à Huit Life - A Marseille, plus belle la ville  

Malgré ses problèmes de sécurité, Marseille est en plein boom touristique. Preuve de cet attrait : les hôtels de luxe, les galeries commerciales ou les lieux branchés s'y multiplient. Et les visiteurs qui déambulent sur le Vieux-Port viennent parfois de Taïwan. La métamorphose de la seconde ville de France séduit de plus en plus les habitants d'autres régions, à la recherche de ce mélange unique entre vie urbaine et vacances sous le soleil de la Méditerranée.