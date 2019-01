SEPT À HUIT LIFE - Des soldes d'hiver sous haute tension à Bordeaux

Le 12 janvier 2019 était le premier samedi des soldes d'hiver. Une journée cruciale pour les commerçants qui comptent sur cette période de promotions afin de compenser les pertes dues au mouvement des gilets jaunes. Nos équipes se sont rendues à la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. L'axe commerçant le plus long d'Europe a subi de plein fouet les conséquences des manifestations de novembre et décembre. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.