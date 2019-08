SEPT À HUIT LIFE - Solenn Heussaf, une Française superstar aux Philippines

Solenn Heussaff est une française, pourtant nous ne la connaissons pas. Ancienne maquilleuse, la jeune femme de 30 ans est devenue l’une des plus grandes stars des Philippines après son passage dans une télé-réalité. Elle est désormais actrice, mannequin et chanteuse. Découvrez son incroyable "success story" dans la vidéo ci-dessus. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.