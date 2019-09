SEPT À HUIT LIFE - Trésors et vide-grenier

Dix-sept kilomètres de stands, 2 500 vendeurs… Chaque année en septembre, c’est le rendez-vous des chineurs et des particuliers à Wattrelos, près de Roubaix, le plus grand-vide grenier de France. Une balade saisissante et des affaires en or… Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.