SEPT À HUIT LIFE - Une vie au SMIC

Comment vit-on au SMIC aujourd’hui en France ? Rencontre avec ces Français qui travaillent à temps plein et qui galèrent pour boucler leurs fins de mois. Ils ne s'en sortent que grâce aux associations caritatives, à leurs proches et au système D. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.