SEPT À HUIT LIFE - Vidéosurveillance : ce que repèrent les yeux de la Tour Eiffel

Ces brigades mobiles luttent contre la délinquance dans les quartiers les plus touristiques de Paris. Petites arnaques, vols... Près de la Tour Eiffel par exemple, des dizaines de petits malfrats sont interpellés chaque jour. Une guerre d'usure dans laquelle la police a un allié déterminant, les 3 000 caméras de surveillance qui traquent sur l'ensemble de la capitale les comportements délictueux et criminels Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.