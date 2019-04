SEPT À HUIT LIFE - Vidéosurveillance, les yeux de Nice

Notre sécurité, demain, passera-t-elle par l'objectif de caméras intelligentes ? C'est la conviction du maire de Nice, qui a fait de sa ville un laboratoire en la matière. On y recense une caméra pour 145 habitants, contre une pour 2 000 à Paris. Ce dispositif hors normes est-il efficace pour lutter contre la délinquance ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.