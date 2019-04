SEPT À HUIT - Lilian Renaud, la rançon de la gloire

Il n'avait jamais imaginé devenir célèbre. En 2015, Lilian Renaud, ancien fromager, gagne pourtant The Voice. Mais sa victoire ne le porte pas, elle le noie. Sa grande popularité l'a propulsé dans un monde qui ne lui correspond pas, le monde du showbiz. Ce jeune musicien pétri de talent s'est senti perdu et dépossédé de son art. Il y a deux ans, il a tout arrêté et a décidé de disparaître. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.