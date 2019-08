SEPT À HUIT - L'incroyable enquête de Vincent pour retrouver sa mère

Après avoir été adopté bébé par des Français au Vietnam, c'est à 47 ans que Vincent a pu pour la première fois serrer sa mère dans ses bras. Après des mois de recherches, cet enseignant a retrouvé sa mère biologique aux États-Unis. Le test ADN, la généalogie, les faux espoirs, les surprises avant les retrouvailles et les explications, nous avons suivi cette longue quête étape par étape. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.