SEPT À HUIT - Lorie, son combat pour devenir mère

À 36 ans, la chanteuse et comédienne est atteinte d'endométriose. Une maladie mal diagnostiquée qui touche 10% des femmes dans notre pays. Elle se confie sur cette pathologie qui pourrait la priver du bonheur d'être mère. Elle nous parle également de son combat : la légalisation de la congélation d'ovocytes en France. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.