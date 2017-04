Sept à huit - Macron-Le Pen : les coulisses d’un duel  

DUEL - Ils sont à la fois conseiller, confident, organisateur... Tous deux couvent "leur" candidat dans la dernière ligne droite. A une semaine du second tour de la présidentielle et alors que le ton s’est durci, Sept à Huit a suivi Laurence Haïm porte-parole d’Emmanuel Macron et de Nicolas Bay, conseiller de Marine Le Pen. Retrouvez l'intégralité de Sept à Huit, magazine de l'information présenté par Harry Roselmack tous les dimanches soir.