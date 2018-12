SEPT À HUIT - Manifestation des "Gilets jaunes" : samedi noir dans la capitale

Le troisième samedi de mobilisation des "gilets jaunes" a été marqué par des violences dans plusieurs grandes villes, notamment à Paris. Certains quartiers chics de la capitale ont été le théâtre d'affrontements violents entre casseurs et forces de l'ordre. Pouvait-on éviter ces débordements ? Comment faire pour que cela ne se reproduise pas ? Éléments de réponse en plateau avec le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, après le reportage d'Antoine Bonnetier, Julien Fouchet et Stéphanie Davoigneau. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.