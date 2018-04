Mathilda May aborde sans détour un sujet tabou : la célébrité en déclin chez les comédiennes. Le succès lui tombe dessus très jeune. Portée aux nues pour son talent et surtout pour sa beauté, les sollicitations s’enchaînent. L’oubli sera progressif. Plus les années passent moins le téléphone sonne. Il lui faudra être au plus mal pour rebondir et se retrouver elle-même et avoir de novueaux des envies.