SEPT À HUIT - Le meurtre de Djeneba Bamia

Le corps sans vie de Djeneba Bamia avait été découvert le 3 mars 2017 à Gorses, dans le Lot. Elle aurait été abattue à coup de fusil par son ancien mari, Jean-Paul Gouzou. Son procès s'ouvrira cette semaine et une question primordiale se pose : le meurtre de cette mère de famille malienne de 37 ans aurait-il pu être évité ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.