SEPT À HUIT - Michael Douglas, l'instinct de vie

Il aurait pu n'être que le fils d'une icône d'Hollywood, mais il est lui-même devenu une immense star, et l'un des acteurs les plus récompensés d'Hollywood. Avec plus de 40 ans de carrière, deux Oscars et six Golden Globes, Michael Douglas est une référence pour de nombreux acteurs américains. La gloire et aussi les excès, sa vie a été aussi trépidante que celle des personnages qu'il incarne à l'écran.