SEPT À HUIT - Migingo, l’île de l’enfer sur le lac Victoria

Migingo est un concentré de misère et de vices. Près de 600 personnes, surtout des pêcheurs, vivent sur cette île du lac Victoria. Au milieu de la pauvreté, de l'alcoolisme et de la prostitution, quelques familles tentent de survivre... Un document choc à découvrir dans la vidéo ci-dessus.