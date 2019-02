SEPT À HUIT - Mikhaïl Popkov, le loup-garou d'Angarsk

Angarsk, en Sibérie, a été pendant près de 20 ans le terrain de chasse du tueur en série le plus sanguinaire de l'histoire russe. Mikhaïl Popkov, ancien policier et père de famille respecté, a sauvagement assassiné près de 80 femmes entre 1992 à 2010. Au terme d'une longue enquête, il a fini par être arrêté. Toutefois, il ne semble éprouver aucun regret pour les actes qu'il a commis. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.