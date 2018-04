Comme la tour Eiffel, l’Arc de Triomphe on le reconnaît d’un seul coup d’œil : le Mont Saint-Michel est l’un des monuments les plus visités de France ! C’est surtout un site naturel unique au monde, un village et une abbaye posés entre ciel, mer et terre. Aurélien CHAPALAIN et Raoul SEIGNEUR nous restituent la magie de ce lieu qui opère tout particulièrement au moment des grandes marées