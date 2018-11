SEPT À HUIT - Mswati III, le roi aux 13 femmes

Il est le dernier monarque absolu d’Afrique. Mswati III règne sans partage sur le Swaziland, un petit état d'à peine 1,5 million d'habitants. L'un des plus pauvres aussi alors que le roi, passionné de voitures de luxe, dépense à lui seul près de 10% des ressources du pays, pour lui et ses treize femmes. Reportage étonnant au pays de ce despote qui nous a ouvert les portes de son palais. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.