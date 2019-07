SEPT À HUIT - Oléron, l'île aux saveurs

Vingt mille habitants en hiver, près de 230 000 l'été, l'île d'Oléron est l'un des sites de vacances préférés des Français. Mais à côté des plages de sable fin, de ses forêts de pins et de son célèbre phare, elle tient sa réputation de ses huîtres, de ses moules et de son sel. Nous avons rencontré ceux qui font vivre ce patrimoine hérité de la mer. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.