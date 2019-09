SEPT À HUIT - Olivier Giroud se confie sur sa foi

On le connaissait champion du monde, mais Olivier Giroud croit en une autre étoile que celle que l'on coud sur les maillots : celle de Jésus. Il assume désormais pleinement son éducation religieuse. L'international français était l'invité du portrait de la semaine ce dimanche 29 septembre 2019. L'occasion de parler de la place de la religion dans sa vie. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.