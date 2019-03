SEPT À HUIT - Olivier se confie sur le suicide de son père agriculteur

Le monde agricole se meurt presque dans l'indifférence. Frappés par la crise agricole et prisonniers de la passion pour leur métier, les agriculteurs finissent par déprimer. Près de 800 d'entre eux se suicident chaque année dans notre pays. Olivier, fils d'un éleveur de vaches laitières poussé au suicide a accepté de témoigner. Une parole rare dans un milieu où ce phénomène reste tabou. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.