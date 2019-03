SEPT À HUIT - Oscar Rafinetti ou l'empire de la gastronomie italienne

Oscar Rafinetti et son concept unique de bon marché à l'Italienne arrivent à Paris dans quelques jours. Eataly, sa chaîne de magasins regroupant épicerie fine, restaurant et atelier de cuisine est déjà un succès en Amérique du nord, au Royaume-Uni, à Dubaï et au Japon. Focus sur la "success story" de cet ancien vendeur d'aspirateur de 64 ans, devenu le meilleur VRP du bien manger transalpin. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.