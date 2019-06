SEPT À HUIT - Pag, l'île de la fête en Croatie

Comme la plupart des îles de l'Adriatique en Croatie, Pag offre des paysages magnifiques. Toutefois, c'est la fête qui l'a rendu célèbre dans toute l'Europe. On y trouve des discothèques classées parmi les plus belles au monde et la fête n'y a pas de limite, car les prix sont bien inférieurs à ceux d'Ibiza. À partir du mois de juin, cette île passe de 8 000 habitants à 40 000 résidents. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.