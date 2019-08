SEPT À HUIT - Passion mambas noirs

En Afrique du Sud, tout le monde connaît Chris Hobkirk. C'est lui qu'on appelle lorsqu'on découvre un serpent chez soi. Ce ranger est passionné par les mambas noirs, les serpents les plus dangereux d'Afrique. En cas de morsure, la mort survient en moins de deux heures. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.